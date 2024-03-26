Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На телеканале СТС 8 апреля в 19:30 выходит продолжение сериала «Тетя Марта», в котором снялась пермская актриса Зоя Бербер. В нем она сыграла роль опекуна Юли — сестры-близнеца Марты. Об этом сообщила пресс-служба российского канала.
В новом сезоне сериала Марта и Юля меняются местами для того, чтобы найти их маму, оставившей их в детдоме. Поэтому Юле придется решать проблемы Марты, а Марте придется решать проблемы сестры.
По словам Зои Бербер, подобного персонажа она играет в первый раз. «Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам. При этом она не стерва, скорее стервелочка. В ней есть разные краски, этим роль мне особенно интересна. В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь», — говорит актриса. Сейчас Бербер воспитывает дочь возраста главных героинь сериала.
Ранее сообщалось, что сериал «Тетя Марта» собрал 42 млн зрителей, взял рейтинг 8,2 на Кинопоиске и получил «ТЭФИ KIDS» в двух номинациях.