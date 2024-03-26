Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС

По словам Зои Бербер, подобного персонажа она играет в первый раз. «Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам. При этом она не стерва, скорее стервелочка. В ней есть разные краски, этим роль мне особенно интересна. В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь», — говорит актриса. Сейчас Бербер воспитывает дочь возраста главных героинь сериала.