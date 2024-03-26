properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС

Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС

26 марта 2024, 10:04
Фото: Телеканал СТС
Первая серия второго сезона выходит на СТС 8 апреля в 19:30.
Сюжет
Рейтинг

На телеканале СТС 8 апреля в 19:30 выходит продолжение сериала «Тетя Марта», в котором снялась пермская актриса Зоя Бербер. В нем она сыграла роль опекуна Юли — сестры-близнеца Марты. Об этом сообщила пресс-служба российского канала.

В новом сезоне сериала Марта и Юля меняются местами для того, чтобы найти их маму, оставившей их в детдоме. Поэтому Юле придется решать проблемы Марты, а Марте придется решать проблемы сестры.

По словам Зои Бербер, подобного персонажа она играет в первый раз. «Вера строит из себя хорошую, но не скрывает, что ради цели может пойти по головам. При этом она не стерва, скорее стервелочка. В ней есть разные краски, этим роль мне особенно интересна. В жизни тоже нужно уметь быть разной, чтобы найти общий язык со всеми, особенно с детьми, которые лучше чувствуют фальшь», — говорит актриса. Сейчас Бербер воспитывает дочь возраста главных героинь сериала.

Ранее сообщалось, что сериал «Тетя Марта» собрал 42 млн зрителей, взял рейтинг 8,2 на Кинопоиске и получил «ТЭФИ KIDS» в двух номинациях.

Фото: Телеканал СТС
Читайте также:
Звезда «Реальных пацанов» из Перми Зоя Бербер вышла замуж. Как это было Новый сезон «Реальных пацанов» станет последним
#Рейтинг#Зоя бербер#Стс#Сериал#Марта#Детдом#Дочь#Вера#Кинопоиск#Пермская актриса#Тетя Марта#Второй сезон#Юля#Главные героини#ТЭФИ KIDS
Подпишитесь
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Сегодня, 11:10
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
Сегодня, 10:34
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Сегодня, 08:14
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
Сегодня, 08:04
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
Сегодня, 08:58
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
"