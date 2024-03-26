Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Депутаты Пермской городской думы приняли изменения в правила благоустройства. Согласно им, размещать прокатные или личные электросамокаты можно будет только на велопарковках. При этом в центре города велопарковок не будет. Электросамокаты с улиц города будут вывозить на штрафстоянки.
Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов отметил, что за три года работы сервисов кикшерингов в Перми был накоплен негативный опыт, сфера требует дополнительного регулирования.
«Мы наблюдали на улицах города большое количество нарушений правил благоустройства: их размещали на остановках, тротуарах. Все это создает неудобства для горожан, мешает посадки пассажиров в транспорт, мешает уборке города», — пояснил замглавы.
Галиханов утверждает, что все это вызывает у пермяков большой негатив. Свою позицию он подкрепил опросом, который провел Центр управления регионов в соцсетях среди жителей всего Пермского края. Хотя кикшеринги работают только в Перми. В голосовании приняли участие лишь 605 человек, их возраст или другие подробности неизвестны.
Депутат Эдуард Мирзамухамедов спросил, а учитывали ли мнение людей, которые используют электросамокаты? В разговор вмешался Эдуард Соснин.
«Открытые опросы были население, какое мнение нужно было учесть? Опросы были абсолютно открытыми, на них отвечали, я думаю, все жители города Перми. Все. Ответ — 75% не устраивает. Это нужно регулировать», — пояснил мэр Перми.
Депутаты приняли изменения в городские правила благоустройства: 22 человека проголосовали за, двое - воздержались, двое — против. А депутат Геннадий Сторожев вообще предложил запретить ездить на электросамокатах по городу. Ведь раньше без них хорошо жили — значит и сейчас проживем.