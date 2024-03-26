properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города

Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города

26 марта 2024, 08:58
Фото: ideogram.ai
Депутаты приняли решение большинством голосов.

Депутаты Пермской городской думы приняли изменения в правила благоустройства. Согласно им, размещать прокатные или личные электросамокаты можно будет только на велопарковках. При этом в центре города велопарковок не будет. Электросамокаты с улиц города будут вывозить на штрафстоянки.

Замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов отметил, что за три года работы сервисов кикшерингов в Перми был накоплен негативный опыт, сфера требует дополнительного регулирования.

«Мы наблюдали на улицах города большое количество нарушений правил благоустройства: их размещали на остановках, тротуарах. Все это создает неудобства для горожан, мешает посадки пассажиров в транспорт, мешает уборке города», — пояснил замглавы.

Галиханов утверждает, что все это вызывает у пермяков большой негатив. Свою позицию он подкрепил опросом, который провел Центр управления регионов в соцсетях среди жителей всего Пермского края. Хотя кикшеринги работают только в Перми. В голосовании приняли участие лишь 605 человек, их возраст или другие подробности неизвестны.

Депутат Эдуард Мирзамухамедов спросил, а учитывали ли мнение людей, которые используют электросамокаты? В разговор вмешался Эдуард Соснин.

«Открытые опросы были население, какое мнение нужно было учесть? Опросы были абсолютно открытыми, на них отвечали, я думаю, все жители города Перми. Все. Ответ — 75% не устраивает. Это нужно регулировать», — пояснил мэр Перми.

Депутаты  приняли изменения в городские правила благоустройства: 22 человека проголосовали за, двое - воздержались, двое — против. А депутат Геннадий Сторожев вообще предложил запретить ездить на электросамокатах по городу. Ведь раньше без них хорошо жили — значит и сейчас проживем.

Центр города, где будут запрещено оставлять самокаты. Ограничения касаются еще нескольких улиц, связанных с центромЦентр города, где будут запрещено оставлять самокаты. Ограничения касаются еще нескольких улиц, связанных с центром
Центр города, где будут запрещено оставлять самокаты. Ограничения касаются еще нескольких улиц, связанных с центром
Читайте также:
Пермяков восхитил подросток, почистивший тротуар вместо коммунальщиковПермские власти расширили границу туристического центра ПермиБудет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений
#Пермь#Благоустройство#Запрет#Благоустройство города#Самокаты
Подпишитесь
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Сегодня, 11:10
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
Сегодня, 10:34
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Сегодня, 08:14
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
Сегодня, 08:04
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
"