Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города

Галиханов утверждает, что все это вызывает у пермяков большой негатив. Свою позицию он подкрепил опросом, который провел Центр управления регионов в соцсетях среди жителей всего Пермского края. Хотя кикшеринги работают только в Перми. В голосовании приняли участие лишь 605 человек, их возраст или другие подробности неизвестны.