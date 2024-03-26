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Пермские депутаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Пермские депутаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

26 марта 2024, 06:02
Фото: СК РФ
Теракт унес жизни 139 человек.

Депутаты Пермской городской думы во время заседания 26 марта почтили память погибших во время теракте в «Крокус Сити Холл». Народные избранники начали заседание думы с минуты молчания.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием пришли в концертный зал и начали стрелять по людям. Позже они подожгли здание и сбежали. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, атака длилась 17 минут. Преступников удалось задержать только на следующий день в Брянской области.

По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, еще два пострадавших скончались в больницах. Разбор завалов на месте преступления продолжается.

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