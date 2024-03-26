Пермские депутаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием пришли в концертный зал и начали стрелять по людям. Позже они подожгли здание и сбежали. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, атака длилась 17 минут. Преступников удалось задержать только на следующий день в Брянской области.