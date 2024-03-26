Пермские депутаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Депутаты Пермской городской думы во время заседания 26 марта почтили память погибших во время теракте в «Крокус Сити Холл». Народные избранники начали заседание думы с минуты молчания.
Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четыре человека с оружием пришли в концертный зал и начали стрелять по людям. Позже они подожгли здание и сбежали. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, атака длилась 17 минут. Преступников удалось задержать только на следующий день в Брянской области.
По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, еще два пострадавших скончались в больницах. Разбор завалов на месте преступления продолжается.