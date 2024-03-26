Пермским первоклассникам в этом году подарят книгу Андрея Зеленина

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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В День знаний первоклассники Прикамья получат в подарок книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым». Книга увидит свет в рамках акции «Подарок первокласснику» от имени губернатора Пермского края, отмечают в краевом минобре.
Выбрал книгу экспертный совет при министерстве. Всего на конкурс было подано девять заявок. Отметим, произведения автора уже дважды публиковались в рамках краевого проекта.
Книга Андрея Зеленина состоит из небольших рассказов. Все они написаны от первого лица — главного героя, семилетнего Ильи Муромова. По совету папы он записывает все истории и приключения в дневник, где настоящее переплетается с вымышленным миром.
За время реализации проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.