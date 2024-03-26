properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Пермским первоклассникам в этом году подарят книгу Андрея Зеленина

Пермским первоклассникам в этом году подарят книгу Андрея Зеленина

26 марта 2024, 08:55
Фото: министерство образования и науки Пермского края
«День, когда я стану взрослым» стал победителем конкурса.
Сюжет
Школа

В День знаний первоклассники Прикамья получат в подарок книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым». Книга увидит свет в рамках акции «Подарок первокласснику» от имени губернатора Пермского края, отмечают в краевом минобре.

Выбрал книгу экспертный совет при министерстве. Всего на конкурс было подано девять заявок. Отметим, произведения автора уже дважды публиковались в рамках краевого проекта.

Книга Андрея Зеленина состоит из небольших рассказов. Все они написаны от первого лица — главного героя, семилетнего Ильи Муромова. По совету папы он записывает все истории и приключения в дневник, где настоящее переплетается с вымышленным миром.

За время реализации проекта были опубликованы сборники произведений Льва Давыдычева, Андрея Зеленина, Льва Кузьмина, юбилейный сборник стихов и рассказов пермских авторов «Салют в Стрижатах» и другие.

Читайте также:
Родители будущих пермских первоклассников уже могут заполнить черновик заявленияПермская краевая музыкальная школа начинает прием заявок будущих учениковВ 2024 году в Индустриальном районе Перми появится беседка-ротонда
#Образование#Школа#Дети#Проект#Первоклассники#Первый класс
Подпишитесь
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Сегодня, 11:10
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
Сегодня, 10:34
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Сегодня, 08:14
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
Сегодня, 08:04
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
Сегодня, 08:58
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
"