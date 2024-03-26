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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

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Пермский БК «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе Сити Холл»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»

26 марта 2024, 12:30
Фото: БК «Парма» во ВКонтакте

Пермский БК «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе Сити Холл»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта.
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Парма

Пермский баскетбольный клуб PARMA проведет отчисления с продажи билетов на матч с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара в Фонд помощи семьям жертв и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Информация об этом появилась в официальном сообщества во ВКонтакте спортивного клуба.

Соревнования пройдут 4 апреля во Дворце спорта «Молот» имени Лебедева. Ранее сообщалось, что «Парма» перенесла матч с красноярским БК «Енисей», который должен был пройти 24 марта, на 10 апреля. Билеты, приобретенные на прошлую дату, остаются действительными.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В 19:58 мужчины ворвались в здание, устроили пожар и открыли стрельбу по зрителям. В тот день люди пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». На мероприятие были раскуплены все билеты. Всего «Крокус» вмещает в себя 6200 человек. Также в здании проходил чемпионат по бальным танцам. По официальной статистике Следственного управления СК РФ, погибли 139 человек, более 100 человек попали в больницу. Террористы вышли из здания в 20:11.

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