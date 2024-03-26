Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В 19:58 мужчины ворвались в здание, устроили пожар и открыли стрельбу по зрителям. В тот день люди пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». На мероприятие были раскуплены все билеты. Всего «Крокус» вмещает в себя 6200 человек. Также в здании проходил чемпионат по бальным танцам. По официальной статистике Следственного управления СК РФ, погибли 139 человек, более 100 человек попали в больницу. Террористы вышли из здания в 20:11.