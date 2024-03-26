Пермский краевой суд во второй раз начал рассматривать дело о похищении людей

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Сегодня в Пермском краевом суде начали рассматривать уголовное дело в отношении десяти организаторов реабилитационного центра «Титан». В процесс пришла большая группа поддержки, жены и друзья обвиняемых, бывшие сотрудники центра.
В ожидании конвоя с обвиняемыми адвокаты убеждали представителей группы поддержки из числа пациентов и сотрудников «Титана» не присутствовать на заседании: «Вы нам как свидетели защиты потом нужны».
Перед началом заседания присутствующие обсуждали, а возможно ли избавить наркопортебителей от пагубных привычек, не удерживая их и без насилия. Группу сотрудников «Титана» судят именно за то, что они насильно забирали людей с зависимостями. Сидячих мест в зале суда хватило не всем, несколько слушателей из группы поддержки согласились стоять во время процесса.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, всего по делу пострадавшими признаны 12 человек, в суд сегодня явился только один вместе с адвокатом. По делу заявлены гражданские иски потерпевших.
Некоторые обвиняемые находятся под стражей в СИЗО с момента задержания — с 25 января 2022 года. Среди них есть как те, кто не был судим никогда, так и уже ранее судимые по статьям, связанным с наркопортеблением. Большинство из обвиняемых женаты, воспитывают детей.
Большинство из обвиняемых остаются под стражей, Андрей Крупнин, Андрей Рязанов и Максим Миков — под запретом определенных действий. Большинство — официальные сотрудники АНО «Титан», но есть и безработные, самозанятые и работники других организаций.
Судья запретил СМИ проводить фото и видеосъёмку, поскольку обвиняемые Миков и Крупнин высказались против: они не хотят, чтобы их изображения появлялись в публикациях.
Седьмого февраля Четвертый апелляционный суд в очередной раз отказал обвиняемым в обжаловании решения Пермского краевого суда, которым 23 августа прошлого года судья Олег Ахматов вернул уголовное дело следствию на переквалификацию состава преступления. Изучив дело, он указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших. Тогда же обвиняемые впервые отказались от ходатайства о рассмотрении в составе присяжных заседателей.
Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и других форм зависимости, получали незаконную прибыль.
Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. Тем временем реабилитантам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения. Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года.