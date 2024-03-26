Пермский краевой суд во второй раз начал рассматривать дело о похищении людей

Перед началом заседания присутствующие обсуждали, а возможно ли избавить наркопортебителей от пагубных привычек, не удерживая их и без насилия. Группу сотрудников «Титана» судят именно за то, что они насильно забирали людей с зависимостями. Сидячих мест в зале суда хватило не всем, несколько слушателей из группы поддержки согласились стоять во время процесса.