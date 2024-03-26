Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:27
Судья Индустриального районного суда Вячеслав Лядов оставил руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова в СИЗО на время рассмотрения дела — до 13 июня.
На процесс в Индустриальный суд также пришли общественники и представители баптистской общины. Прокуратура ходатайствовала о продлении содержания в СИЗО на необходимый для рассмотрения дела период. Чернышов сначала не возражал против продления, затем спросил — на какой срок. Гособвинитель назвала срок в месяц. После этого подсудимый сказал, что просил бы смягчить меру пресечения на домашний арест.
Адвокат Анастасия Шардакова также просила для подзащитного домашний арест. Она отмечала, что у Чернышова нет смысла и причин скрываться, он полностью выполнил условия досудебного соглашения.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, дело в основном слушании будет рассматривать судья Сергей Замышляев, но сейчас он находится в отпуске. Дело по существу начнут рассматривать с 3 апреля. Его рассмотрят в особом порядке — Чернышов заключил досудебное соглашение с прокуратурой и полностью его исполнил.
Александра Чернышова и экс-главу «Пермского мемориала» Роберта Латыпова** обвиняют в попытке контрабанды культурных ценностей — архива организации. 20 марта в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба адвоката Латыпова, он оспаривает законность возбуждения в отношении него уголовного дела. Дата тассмотрения жалобы пока не назначено. Несколько лет назад Латыпов покинул Россию и в связи с этим после возбуждения дела он был объявлен в международный розыск. Следственные действия в отношении него приостановлены, дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело было возбуждено весной прошлого года, обвинение было предъявлено Чернышову и Латыпову. Чернышов заключил досудебное соглашение с прокуратурой и дал развернутые показания по фактам попытки контрабанды. Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей», при рассмотрении одного из ходатайств следствия было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск. Сейчас он оспаривает законность возбуждения дела.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.