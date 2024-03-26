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Пермяка убили на кладбище из-за долга в 150 тысяч рублей

Пермяка убили на кладбище из-за долга в 150 тысяч рублей

26 марта 2024, 05:40
Фото: vk.com/region59pk / 1MI
Пермяка заманили на кладбище обманом.

Появились подробности об убийстве 41-летнего пермяка. Он пропал в начале марта, уехав на своем автомобиле Volkswagen Polo.  По данным Ural Mash, мужчина работал сантехником, три года копил на автомобиль, а совсем недавно его купил.

В день убийства пермяку позвонил знакомый, он попросил отвезти его и друга на могилу к матери. Во время поездки товарищ напомнил, что пермяк купил у него автомобиль, продал и уже успел купить иномарку, но денег за покупку так и не заплатил. Он должен был 150 тыс. рублей.

Уже на кладбище возле надгробия матери злоумышленник вместе с другом начали бить и душить знакомого. Тело погибшего спрятали на кладбище, а машину преступники украли и поехали продавать.

Ранее в СК отмечали, что тело 41-летнего пермяка нашли на территории Северного кладбище в Дзержинском районе Перми. Фигуранты дела об убийстве задержаны.

Фото: Ural Mash
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#Пермь#Убийство#Ск
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