Пермяка убили на кладбище из-за долга в 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Появились подробности об убийстве 41-летнего пермяка. Он пропал в начале марта, уехав на своем автомобиле Volkswagen Polo. По данным Ural Mash, мужчина работал сантехником, три года копил на автомобиль, а совсем недавно его купил.
В день убийства пермяку позвонил знакомый, он попросил отвезти его и друга на могилу к матери. Во время поездки товарищ напомнил, что пермяк купил у него автомобиль, продал и уже успел купить иномарку, но денег за покупку так и не заплатил. Он должен был 150 тыс. рублей.
Уже на кладбище возле надгробия матери злоумышленник вместе с другом начали бить и душить знакомого. Тело погибшего спрятали на кладбище, а машину преступники украли и поехали продавать.
Ранее в СК отмечали, что тело 41-летнего пермяка нашли на территории Северного кладбище в Дзержинском районе Перми. Фигуранты дела об убийстве задержаны.