Пермяка убили на кладбище из-за долга в 150 тысяч рублей

В день убийства пермяку позвонил знакомый, он попросил отвезти его и друга на могилу к матери. Во время поездки товарищ напомнил, что пермяк купил у него автомобиль, продал и уже успел купить иномарку, но денег за покупку так и не заплатил. Он должен был 150 тыс. рублей.