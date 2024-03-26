Пермякам показали, как будет выглядеть памятник участникам СВО у Дома чекистов

Боковые фигуры стоят на технике стран НАТО: одна фигура — оператор БПЛА, другая — воин-освободитель с ребенком на руках. Другая фигура — женщина, которая олицетворяет жен и матерей солдат, офицеров. За спиной флаг с большой буквой Z, на нем слоган «Своих не бросаем». Фигура стоит на утесе с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.». Общая высота памятника — 7,2 м.