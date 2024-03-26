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Пермякам показали, как будет выглядеть памятник участникам СВО у Дома чекистов

Пермякам показали, как будет выглядеть памятник участникам СВО у Дома чекистов

26 марта 2024, 15:45
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина
Также согласован список персоналий, которым посвящены новые памятные плиты на Алее Доблести и Славы.

На территории сквера у памятника архитектуры «Дом чекистов» на ул. Сибирской региональным «Комитетом поддержки ветеранов СВО Пермского края» было предложено установить памятник участникам спецоперации. После детального обсуждения члены городского Общественного совета по топонимике сегодня поддержали инициативу, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Автор концепции памятника — известный пермский скульптор Алексей Залазаев.

В начале марта сообщалось, что памятник будет состоять из пяти фигур. Главная фигура — воин-знаменосец с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенная на разрушенном Мариуполе.

Боковые фигуры стоят на технике стран НАТО: одна фигура — оператор БПЛА, другая — воин-освободитель с ребенком на руках. Другая фигура — женщина, которая олицетворяет жен и матерей солдат, офицеров. За спиной флаг с большой буквой Z, на нем слоган «Своих не бросаем». Фигура стоит на утесе с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.». Общая высота памятника — 7,2 м.

Памятник планируется выполнить в классической бронзе, внутри стальной каркас.

Кроме того, на Аллее Доблести и Славы Совет одобрил установку новых памятных плит:

  • первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому,
  • бывшему директору Мотовилихинских заводов, Герою соцтруда и Почетному гражданину города Перми Виктору Лебедеву,
  • писателю-фронтовику и Герою соцтруда Виктору Астафьеву,
  • одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову,
  • к 100-летию со дня открытия Пермского музыкального колледжа.

Также городской совет по топонимике единогласно решил скверу у Дворца культуры им. Калинина присвоить имя конструктора Алексея Полянского — основателя пермской школы агрегатостроения. В Мотовилихинском районе новая улица будет носить имя хирурга Владимира Перепелицына — заслуженного врача России, доктора медицинских наук, бывшего главного хирурга управления здравоохранения администрации Перми.

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#Пермь#Памятник#Сво#Аллея доблести и славы#Совет по топонимике#Аллея славы#Памятные плиты
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