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Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах

«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах

26 марта 2024, 03:29
Фото: ideogram.ai

Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах

Силовики призывают игнорировать подозрительные сообщения.

Россиянам на фоне теракта в «Крокусе» начали поступать сообщения с предложениями совершить террористические и другие преступления. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь — им пишут в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал быть внимательнее на фоне провокаций и попыток завербовать в соцсетях людей для совершения новых терактов.

Судя по скриншотам из переписок, которые опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, подросткам из разных городов предлагают устроить теракты в ТЦ за вознаграждение. Если школьники отказываются, то угрозы поступают уже им.

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