«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Россиянам на фоне теракта в «Крокусе» начали поступать сообщения с предложениями совершить террористические и другие преступления. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь — им пишут в социальных сетях и мессенджерах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал быть внимательнее на фоне провокаций и попыток завербовать в соцсетях людей для совершения новых терактов.
Судя по скриншотам из переписок, которые опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, подросткам из разных городов предлагают устроить теракты в ТЦ за вознаграждение. Если школьники отказываются, то угрозы поступают уже им.