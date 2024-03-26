«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах

Россиянам на фоне теракта в «Крокусе» начали поступать сообщения с предложениями совершить террористические и другие преступления. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь — им пишут в социальных сетях и мессенджерах.