Пермяков предупреждают об опасности при использовании воды из родников

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Пермяков предупреждают, что в период снеготаяния и паводка родники в городе еще больше подвержены антропогенному воздействию. Вода из них может быть попросту опасной, сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.
С талыми водами в родники поступают органические, биологические и другие загрязнения. Использование воды из открытых источников для питья и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.
Собственников земельных участков, которые находятся в зоне возможного затопления и подтопления, просят принять меры по недопущению складирования на своих земельных участках отходов (навоз, помет, промышленные и бытовые отходы, свалки мусора, пестицидов, агрохимикатов, противогололедных реагентов, биологические отходы), так как это может привести к негативным последствиям.