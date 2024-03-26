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Пермяков предупреждают об опасности при использовании воды из родников

Пермяков предупреждают об опасности при использовании воды из родников

26 марта 2024, 09:09
Фото: 1MI
В период снеготаяния и паводка это особенно опасно.

Пермяков предупреждают, что в период снеготаяния и паводка родники в городе еще больше подвержены антропогенному воздействию. Вода из них может быть попросту опасной, сообщают в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

С талыми водами в родники поступают органические, биологические и другие загрязнения. Использование воды из открытых источников для питья и приготовления пищи создает существенные риски заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.

Собственников земельных участков, которые находятся в зоне возможного затопления и подтопления, просят принять меры по недопущению складирования на своих земельных участках отходов (навоз, помет, промышленные и бытовые отходы, свалки мусора, пестицидов, агрохимикатов, противогололедных реагентов, биологические отходы), так как это может привести к негативным последствиям.

#Пермь#Экология#Безопасность#Меры безопасности
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