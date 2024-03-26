Последствия теракта: страх путешествий после событий в «Крокус Сити Холле»

Затем персонал транспортных компаний привыкнет к новому режиму работы, и время ожидания вернется к норме. Однако, если задержки и досмотры не вызывают у вас беспокойства, вы можете рассмотреть варианты путевок в другие страны. Многие компании сейчас позволяют возвращать билеты без потери стоимости, поэтому цены на ближайшие даты могут снизиться, отмечает специалист.