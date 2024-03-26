Последствия теракта: страх путешествий после событий в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По его словам, теперь поездки по России станут более сложными из-за усиленного контроля на вокзалах и в аэропортах. Процесс проверки багажа, регистрации и прохода на посадку займет значительно больше времени, чем обычно. Эксперт рекомендует отказаться от путешествий в ближайшие две недели, пишет regions.ru.
Затем персонал транспортных компаний привыкнет к новому режиму работы, и время ожидания вернется к норме. Однако, если задержки и досмотры не вызывают у вас беспокойства, вы можете рассмотреть варианты путевок в другие страны. Многие компании сейчас позволяют возвращать билеты без потери стоимости, поэтому цены на ближайшие даты могут снизиться, отмечает специалист.