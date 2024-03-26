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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Последствия теракта: страх путешествий после событий в «Крокус Сити Холле»

26 марта 2024, 07:33
После террористического акта в здании «Крокус Сити Холл» может возникнуть страх перед путешествиями. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» приняты дополнительные меры безопасности из-за произошедшего, сообщил туристический эксперт и гид Вячеслав Баскаков.

По его словам, теперь поездки по России станут более сложными из-за усиленного контроля на вокзалах и в аэропортах. Процесс проверки багажа, регистрации и прохода на посадку займет значительно больше времени, чем обычно. Эксперт рекомендует отказаться от путешествий в ближайшие две недели, пишет regions.ru.

Затем персонал транспортных компаний привыкнет к новому режиму работы, и время ожидания вернется к норме. Однако, если задержки и досмотры не вызывают у вас беспокойства, вы можете рассмотреть варианты путевок в другие страны. Многие компании сейчас позволяют возвращать билеты без потери стоимости, поэтому цены на ближайшие даты могут снизиться, отмечает специалист.

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