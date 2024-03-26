Представитель здравоохранения Пермского края назначен главным специалистом по ПФО

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Представитель здравоохранения Пермского края Ольга Иванова назначена главным специалистом главным внештатным специалистом по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Прикамья со ссылкой на приказ министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Яна Габоян, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ, поставила ряд задач перед главными специалистами федеральных округов. Среди основных направлений находится достижение кадрового баланса, совершенствование системы образования, совершенствование нормативно-правовой базы, а также развитие сестринского дела в стране.
Ольга Иванова имеет за плечами 30 лет практики в организации здравоохранения. В 2008 году Иванова была избрана главным внештатным специалистом по управлению сестринской деятельностью Министерства Здравоохранения Пермского края, с 2012 года — главной медсестрой ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова». В прошлом году она получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Кроме того, Иванова имеет степень кандидата медицинских наук.