Представитель здравоохранения Пермского края назначен главным специалистом по ПФО

Ольга Иванова имеет за плечами 30 лет практики в организации здравоохранения. В 2008 году Иванова была избрана главным внештатным специалистом по управлению сестринской деятельностью Министерства Здравоохранения Пермского края, с 2012 года — главной медсестрой ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова». В прошлом году она получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Кроме того, Иванова имеет степень кандидата медицинских наук.