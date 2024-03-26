Произошло обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Местные экстренные службы были вызваны на место происшествия. Мэр города, Брэндон Скотт, сообщил о произошедшем в социальной сети X, пишет 360tv.ru.
Движение на мосту полностью перекрыто в обоих направлениях. Пока нет точных данных о пострадавших, но их число может быть значительным. Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью автодороги 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.
В июне 2023 года в штате Монтана, США, в реку попали вагоны поезда, перевозившие опасные вещества.