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Произошло обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе

26 марта 2024, 08:40
Судно столкнулось с фрагментом моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что привело к частичному обрушению и возгоранию. Некоторые автомобили упали в реку Патапско.

Местные экстренные службы были вызваны на место происшествия. Мэр города, Брэндон Скотт, сообщил о произошедшем в социальной сети X, пишет 360tv.ru.

Движение на мосту полностью перекрыто в обоих направлениях. Пока нет точных данных о пострадавших, но их число может быть значительным. Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью автодороги 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.

В июне 2023 года в штате Монтана, США, в реку попали вагоны поезда, перевозившие опасные вещества.

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