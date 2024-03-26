properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Путин призвал прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

26 марта 2024, 13:41
На заседании Генеральной прокуратуры России, президент Владимир Путин подчеркнул важность своевременной выплаты зарплат и пенсий. Он призвал органы прокуратуры активно работать по этому вопросу и настоять на исполнении обязательств перед гражданами.

Отдельное внимание глава государства уделил представителям прокуратуры, которые должны бороться с нарушениями законодательства, касающегося поддержки семей. Путин подчеркнул необходимость жесткой позиции в таких случаях, пишет 360tv.ru.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание президент, — это долгое рассмотрение и хлопоты с бумагами, от которых не должны страдать россияне. Он отметил необходимость оперативной реакции на такие случаи, чтобы избавить граждан страны от лишних проблем.

Подпишитесь
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Сегодня, 11:10
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
Сегодня, 10:34
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Сегодня, 08:14
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
Сегодня, 08:04
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
Сегодня, 08:58
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
"