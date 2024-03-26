Путин призвал прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

Еще одна проблема, на которую обратил внимание президент, — это долгое рассмотрение и хлопоты с бумагами, от которых не должны страдать россияне. Он отметил необходимость оперативной реакции на такие случаи, чтобы избавить граждан страны от лишних проблем.