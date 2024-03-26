Путин призвал прокуратуру добиваться своевременных выплат зарплат и пенсий

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Отдельное внимание глава государства уделил представителям прокуратуры, которые должны бороться с нарушениями законодательства, касающегося поддержки семей. Путин подчеркнул необходимость жесткой позиции в таких случаях, пишет 360tv.ru.
Еще одна проблема, на которую обратил внимание президент, — это долгое рассмотрение и хлопоты с бумагами, от которых не должны страдать россияне. Он отметил необходимость оперативной реакции на такие случаи, чтобы избавить граждан страны от лишних проблем.