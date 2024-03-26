Путин: Россия не планирует проводить деприватизацию

Путин заявил о том, что не будет проводиться деприватизация в России. Он отметил, что решения прокуратуры по возвращению частных активов, которые были приобретены незаконно, не являются формой деприватизации или огосударствления экономики страны.