properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Путин: Россия не планирует проводить деприватизацию

26 марта 2024, 15:57
Путин заявил о том, что не будет проводиться деприватизация в России. Он отметил, что решения прокуратуры по возвращению частных активов, которые были приобретены незаконно, не являются формой деприватизации или огосударствления экономики страны.

Президент подчеркнул, что каждый случай возврата нечестно полученных активов должен осуществляться с соблюдением правовых процедур. Он также отметил, что прокуроры правильно поступают, изымая активы, которые используются во вред России и были приобретены с нарушением закона, пишет 360tv.ru.

Путин подчеркнул необходимость жесткого пресечения злоупотреблений со стороны сотрудников прокуратуры и других правоохранительных органов, а также случаев, когда они выступают на стороне одной из сторон в спорах между предпринимателями.

Подпишитесь
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
Сегодня, 11:10
Директор школы в Перми раскритиковала полицию за плохую работу при минированиях
Сегодня, 10:34
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Сегодня, 08:14
Пермского общественника оставили в СИЗО еще на три месяца
Сегодня, 08:04
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
Сегодня, 08:58
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
"