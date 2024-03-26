Путин: Россия не планирует проводить деприватизацию

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Президент подчеркнул, что каждый случай возврата нечестно полученных активов должен осуществляться с соблюдением правовых процедур. Он также отметил, что прокуроры правильно поступают, изымая активы, которые используются во вред России и были приобретены с нарушением закона, пишет 360tv.ru.
Путин подчеркнул необходимость жесткого пресечения злоупотреблений со стороны сотрудников прокуратуры и других правоохранительных органов, а также случаев, когда они выступают на стороне одной из сторон в спорах между предпринимателями.