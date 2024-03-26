Шестилетний мальчик погиб на пожаре в Кишертском округе

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика во время пожара в селе Андреево Кишертского округа. Об это сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 23 марта в одной из квартир одноэтажного деревянного дома в селе Андреево произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик, остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время следователями Суксунского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели ребенка.