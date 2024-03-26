Шестилетний мальчик погиб на пожаре в Кишертском округе

Утром 23 марта в одной из квартир одноэтажного деревянного дома в селе Андреево произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик, остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.