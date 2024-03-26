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Шестилетний мальчик погиб на пожаре в Кишертском округе

Шестилетний мальчик погиб на пожаре в Кишертском округе

26 марта 2024, 13:35
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика во время пожара в селе Андреево Кишертского округа. Об это сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 23 марта в одной из квартир одноэтажного деревянного дома в селе Андреево произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик, остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователями Суксунского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели ребенка.

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#Происшествия#Пожар#Су скр#Погиб ребенок#Кишерть
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