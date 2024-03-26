Сотрудники «ПМУ» стали экспертами Чемпионата «Профессионалы»

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: „Чемпионат „Профессионалы“ имеет огромное значение не только для популяризации рабочих профессий среди молодежи. Здесь работодатели могут оценить текущий уровень подготовки специалистов в профильных учебных заведениях и присмотреть будущих сотрудников. Призовое место в конкурсе — это еще и возможность пройти оплачиваемую стажировку в филиале „ПМУ“, что может стать хорошим стартом успешной карьеры».