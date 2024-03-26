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Сотрудники «ПМУ» стали экспертами Чемпионата «Профессионалы»

Сотрудники «ПМУ» стали экспертами Чемпионата «Профессионалы»

26 марта 2024, 16:35
Фото: Андрей Хузин
Конкурс проходил в Перми с 18 по 23 марта на базе Краевого индустриального техникума имени В. П. Сухарева.

Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ стали экспертами краевого этапа Чемпионата высоких технологий и профессионального мастерства „Профессионалы“.

Инженеры-электроники цеха КИПиА Евгений Ельшин и Владислав Карнаухов оценивали работы по компетенциям «Электроника» и «Метрология и КИП». Навыки и знания в компетенции «Лабораторный химический анализ» проверяла лаборант химического анализа ПЛ — ОТК Ольга Медведева.

Елена Шустова, заместитель директора Краевого индустриального техникума им. В. П. Сухарева: «Победа на региональном этапе дает возможность представлять Пермский край на национальном этапе чемпионата. Кроме того, школьники и студенты, принявшие участие в конкурсе, остаются в реестре „Профессионалов“, который открыт для ведущих работодателей России. Чемпионат формирует золотой кадровый резерв страны».

Чемпионат включал три модуля с заданиями, которые студенты проходили три дня. Еще один день отводился экспертам для проверки результатов и выявления победителя. По направлениям, которые оценивали эксперты «ПМУ», лучшими стали: Дмитрий Васев («Метрология и КИП»), Анастасия Ваганова («Лабораторный химический анализ»), Анна Телегина («Лабораторный химический анализ. Юниоры»), Александр Волегов («Электроника»). Следующая ступень для победителей и призеров — отборочный этап Национального чемпионата.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике: „Чемпионат „Профессионалы“ имеет огромное значение не только для популяризации рабочих профессий среди молодежи. Здесь работодатели могут оценить текущий уровень подготовки специалистов в профильных учебных заведениях и присмотреть будущих сотрудников. Призовое место в конкурсе — это еще и возможность пройти оплачиваемую стажировку в филиале „ПМУ“, что может стать хорошим стартом успешной карьеры».

Чемпионат высоких технологий и профессионального мастерства «Профессионалы» — это всероссийское движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие образования. Во всей стране проводят конкурсы среди специалистов разных направлений: от промышленности до сферы услуг. Раз в два года проходят чемпионаты, на которых тысячи лучших представителей рабочих специальностей демонстрируют свои знания и умения.

#Новости компаний#Экономика
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