Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды

Послезавтра, в четверг, 28 марта с 10:00 до 14:00 без воды останется общежитие на Серебрянском проезде, 17. Кроме того, 30 марта с с 10:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам Бригадирская, 9, 20, 26, Минина, 2А, 3, 6, 6/1, 7, Краснополянская, 34, Пихтовая, 11.