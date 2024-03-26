Стало известно, в каких районах Перми пройдут плановые отключения холодной воды

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Перми в течение двух недель пройдут плановые отключения водоснабжения в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. Отключения пройдут на фоне ремонта водоводов. Об этом сообщил 59.RU со ссылкой на «Новогор Прикамье».
Холодной воды не будет все выходные — с 9:30 30 марта до 9:30 31 марта по причине подключения нового водовода. Водоснабжения лишатся дома на Докучаева, 31А, 33, 33А, 33А корпус 1, 33Б, 33В, 37, 44, 46, 46 корпус 1, 48, 48А, 48 корпуса 1 и 2.
В воскресенье, 31 марта, с 9:30 до 13:00 без воды останутся дома по следующим адресам: Монастырская, 161, Якуба Коласа, 6, 10, 12 (детсад).
На следующей неделе, в субботу, 6 апреля с 9:00 до 13:00 запланировано отключение воды в Заостровке: на Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, на Пожарной, 18, на Есенина, ¾, 5, 5/2, 7, 9, 9А, 11, 13, в Старом переулке, 27.
На этой неделе, с 9:00 пятницы 29 марта до 9:00 субботы, 30 марта холодной воды не будет на Мира, 37 (ТЦ «Новая Столица»), 37А (кафе), 39 (ДК имени Гагарина), 45, 45Б (отель Four Elements Perm), 72 (Пермский краевой колледж искусств и культуры), 74, 76А, 78А, 80А, 82А.
С 9:30 до 19:00 субботы, 30 марта, без водоснабжения останутся дома на Ленина, 11, 13 (ДКБ № 3), 13А (центр УрО РАН).
Сегодня, 26 марта с 10:00 до 10:00 среды, 27 марта, «сухой» день будет на улице Александра Пархоменко: 28, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 59.
В микрорайоне Молодежном воды не будет 3 апреля, с 9:00 до 18:00, на Косякова, 17, 23.
Послезавтра, в четверг, 28 марта с 10:00 до 14:00 без воды останется общежитие на Серебрянском проезде, 17. Кроме того, 30 марта с с 10:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам Бригадирская, 9, 20, 26, Минина, 2А, 3, 6, 6/1, 7, Краснополянская, 34, Пихтовая, 11.