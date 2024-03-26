Стоимость российского урана для ЕС выросла почти в три раза

По информации РИА Новости, в 2021 году Европейский союз приобретал уран из России по цене 678 евро за килограмм. За прошлый год стоимость этого сырья для европейцев выросла до 1713 евро, что означает рост более чем в 2,5 раза за три года.