Стоимость российского урана для ЕС выросла почти в три раза

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В результате, Европа потратила на покупку урана у России в прошлом году 430 миллионов евро. Объем поставок составил 253 тонны. Российский уран составляет около 19% от общего объема закупок европейцев данного сырья. В то же время Великобритания стала лидером по объему поставок и направила в ЕС 28% от всего потребляемого урана, а Голландия занимает второе место с долей в 20%, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Необходимо отметить, что цена в 1713 евро за килограмм урана для Евросоюза не является самой высокой. В 2013 году ЕС платил России 2004 евро за килограмм, что является абсолютным рекордом за последние десятилетия.