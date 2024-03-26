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Стоимость российского урана для ЕС выросла почти в три раза

26 марта 2024, 07:07
По информации РИА Новости, в 2021 году Европейский союз приобретал уран из России по цене 678 евро за килограмм. За прошлый год стоимость этого сырья для европейцев выросла до 1713 евро, что означает рост более чем в 2,5 раза за три года.

В результате, Европа потратила на покупку урана у России в прошлом году 430 миллионов евро. Объем поставок составил 253 тонны. Российский уран составляет около 19% от общего объема закупок европейцев данного сырья. В то же время Великобритания стала лидером по объему поставок и направила в ЕС 28% от всего потребляемого урана, а Голландия занимает второе место с долей в 20%, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Необходимо отметить, что цена в 1713 евро за килограмм урана для Евросоюза не является самой высокой. В 2013 году ЕС платил России 2004 евро за килограмм, что является абсолютным рекордом за последние десятилетия.

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