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Свыше 6 тысяч лошадей проверили на инфекционные заболевания в Подмосковье

26 марта 2024, 16:37
С начала текущего года в Подмосковье были проверены более шести тысяч лошадей на опасные инфекционные заболевания. На территории области насчитывается свыше 100 конюшен и конноспортивных комплексов.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, цель таких проверок — развитие коневодства, пишет 360tv.ru. Это позволяет определить масштабы распространения инфекции, выявить животных с скрытыми формами болезней и предотвратить контакты зараженных особей с остальным стадом. Таким образом, можно гарантировать благополучие хозяйства.

В процессе диагностики применяются клинический осмотр, лабораторные исследования и профилактические вакцинации. Но результаты проверок подтвердили отсутствие заразных заболеваний у животных.

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