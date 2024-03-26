Свыше 6 тысяч лошадей проверили на инфекционные заболевания в Подмосковье

С начала текущего года в Подмосковье были проверены более шести тысяч лошадей на опасные инфекционные заболевания. На территории области насчитывается свыше 100 конюшен и конноспортивных комплексов.