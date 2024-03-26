Свыше 6 тысяч лошадей проверили на инфекционные заболевания в Подмосковье

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минсельхозпрода Владислава Мурашова, цель таких проверок — развитие коневодства, пишет 360tv.ru. Это позволяет определить масштабы распространения инфекции, выявить животных с скрытыми формами болезней и предотвратить контакты зараженных особей с остальным стадом. Таким образом, можно гарантировать благополучие хозяйства.
В процессе диагностики применяются клинический осмотр, лабораторные исследования и профилактические вакцинации. Но результаты проверок подтвердили отсутствие заразных заболеваний у животных.