Террористов из «Крокуса» не смогут приговорить к смертной казни, даже если ее вернут

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Депутаты обсудят возвращение смертной казни на фоне теракта в «Крокусе». По данным издания «Известия», на первом этапе начнутся дискуссии на площадке Общественной палаты. Это первый шаг в процессе отмены моратория — идею должны обсудить с экспертами и законодателями.
При этом если мораторий на смертную казнь все-таки получится отменить, то казнить террористов, атаковавших «Крокус», будет нельзя, так как закон не имеет обратной силы.
После теракта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о намерении проработать тему введения смертной казни за терроризм в РФ. Он пообещал, что будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям общества.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отмечал, что ввести смертную казнь можно будет только при изменении Конституции. Президент РФ Владимир Путин также высказывался, что он против смертной казни, он также ссылался на позицию Зорькина.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 февраля, в результате нападения на концертный зал погибли 139 человек.