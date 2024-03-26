Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»

25 марта скончался генеральный директор «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин — ему был 61 год. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Родственники Есюнина уточняют, что прощание с ним состоится 27 марта с 11:30 до 13:00 в Перми в зале частной филармонии «Триумф» на улице Ленина, 44. Отпевание пройдет в 14:00 в храме на улице Тихая, 23.