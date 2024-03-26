Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
25 марта скончался генеральный директор «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин — ему был 61 год. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Родственники Есюнина уточняют, что прощание с ним состоится 27 марта с 11:30 до 13:00 в Перми в зале частной филармонии «Триумф» на улице Ленина, 44. Отпевание пройдет в 14:00 в храме на улице Тихая, 23.
Олег Есюнин руководил ОАО «ВерхнекамТИСИз», компания работает в области архитектуры, инженерных взысканий, предоставляет технические консультации. Есюнин получил звание почетного строителя России, выступал с джазовыми концертами.