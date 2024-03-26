В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сотрудники полиции пришли в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с целью совершения обыска. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.
В ведомство пришли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — пишет издание.
Журналист Properm.ru направил запрос в администрацию губернатора Пермского края. В пресс-службе ведомства подтвердили факт проведения обысков правоохранительными органами в офисе Минприроды Прикамья. Отмечается, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков органа, которые причинили денежный ущерб ведомству.
На данный момент сотрудники Минприроды дают показания по обстоятельству дела.