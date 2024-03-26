В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы

Журналист Properm.ru направил запрос в администрацию губернатора Пермского края. В пресс-службе ведомства подтвердили факт проведения обысков правоохранительными органами в офисе Минприроды Прикамья. Отмечается, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков органа, которые причинили денежный ущерб ведомству.