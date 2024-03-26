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Updated Сегодня, 07:31

В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы

В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы

26 марта 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney
В ведомство пришли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Сотрудники полиции пришли в Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с целью совершения обыска. Об этом сообщили URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

В ведомство пришли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. «В числе тех, кто интересует силовиков оказался и заместитель министра Вадим Скворцов», — пишет издание.

Журналист Properm.ru направил запрос в администрацию губернатора Пермского края. В пресс-службе ведомства подтвердили факт проведения обысков правоохранительными органами в офисе Минприроды Прикамья. Отмечается, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков органа, которые причинили денежный ущерб ведомству.

На данный момент сотрудники Минприроды дают показания по обстоятельству дела.

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#Пермский край#Чиновники#Обыски#Противодействие коррупции#Заместитель министра#Минприрода#Допросы#Сотрудники ГУ МВД#Экономическая безопасность#Вадим Скворцов#Пресс-службы
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