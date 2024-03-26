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В Москве и Подмосковье пришло более 10 тысяч человек, чтобы пожертвовать свою кровь

26 марта 2024, 07:31
По информации, полученной от Федерального медико-биологического агентства, жители Москвы и Подмосковья сдали более 4 тысяч литров крови для пострадавших в «Крокусе».

Всего на этот призыв откликнулись более 24 тысяч человек из 86 регионов России. Более 10 тысяч человек обратились в различные медицинские учреждения столицы и Московской области, чтобы пожертвовать свою кровь или плазму, пишет regions.ru

Представители ФМБА сообщили, что за три дня учреждения города и области приняли более 10 тысяч доноров. В результате было заготовлено 4 294 литра цельной крови и 279 литров плазмы.

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