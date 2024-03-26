В Москве и Подмосковье пришло более 10 тысяч человек, чтобы пожертвовать свою кровь

По информации, полученной от Федерального медико-биологического агентства, жители Москвы и Подмосковья сдали более 4 тысяч литров крови для пострадавших в «Крокусе».