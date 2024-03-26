В Перми полиция начала работать в усиленном режиме после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Начальник УМВД По Перми Станислав Кравченко на заседании пермской Гордумы рассказал депутатам, что теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» повлиял на работу пермских полицейских. Кравченко утверждает, что увеличена плотность нарядов, работающих на улицах города, они дежурят в районах ТЦ.
При этом Кравченко не уточнил, насколько больше стало полицейских, никакие числовые показатели озвучены не были.
Ранее об усилении охраны сообщали пермские ТЦ, а также университеты. В частности, в ПГНИУ утверждают, что сократили количество припаркованных автомобилей на территории кампуса.
Теракт в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четыре террориста расстреляли беззащитный людей, а затем подожгли здание. Им удалось скрыться с места преступления. Мужчин задержали на следующий день в Брянской области.