properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Перми полиция начала работать в усиленном режиме после теракта в «Крокусе»

В Перми полиция начала работать в усиленном режиме после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
В полиции не сообщили конкретики о принятых мерах.

Начальник УМВД По Перми Станислав Кравченко на заседании пермской Гордумы рассказал депутатам, что теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» повлиял на работу пермских полицейских. Кравченко утверждает, что увеличена плотность нарядов, работающих на улицах города, они дежурят в районах ТЦ.

При этом Кравченко не уточнил, насколько больше стало полицейских, никакие числовые показатели озвучены не были.

Ранее об усилении охраны сообщали пермские ТЦ, а также университеты. В частности, в ПГНИУ утверждают, что сократили количество припаркованных автомобилей на территории кампуса.

Теракт в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четыре террориста расстреляли беззащитный людей, а затем подожгли здание. Им удалось скрыться с места преступления. Мужчин задержали на следующий день в Брянской области.

Читайте также:
Пермские депутаты почтили память жертв теракта в «Крокусе»«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактахГлава СК Бастрыкин рассказал, сколько минут террористы были в «Крокусе»
#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Крокус Сити Холл#Крокус#Крокусе Сити Холл#Нападение в крокусе сити холл#Крокуса
Подпишитесь
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья
Сегодня, 07:50
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
Сегодня, 06:09
«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах
Сегодня, 03:29
В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы
Сегодня, 07:21
Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»
Сегодня, 04:14
"