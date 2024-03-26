В Перми полиция начала работать в усиленном режиме после теракта в «Крокусе»

Начальник УМВД По Перми Станислав Кравченко на заседании пермской Гордумы рассказал депутатам, что теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» повлиял на работу пермских полицейских. Кравченко утверждает, что увеличена плотность нарядов, работающих на улицах города, они дежурят в районах ТЦ.