properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

В Перми пожарные спасли пса, сидящего на цепи у горящего дома

В Перми пожарные спасли пса, сидящего на цепи у горящего дома

26 марта 2024, 04:39
Фото: МЧС
Животное не пострадало.

В Перми пожарные спасли собаку, которая сидела на цепи возле горящего дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, на улице Борчаниновская горел частный дом и надворные постройки, обрушилась крыша. Пожарные спасли ротвейлера, сидящего на цепи у горящего дома. О собаке рассказал хозяин дома, который просил сотрудников МЧС спасти животное. Огонь не угрожал псу, но там было небезопасности из-за дыма и конструкций, которые рушились.

Кроме того, пожарные вынесли два газовых баллона, не дали огню распространиться на соседние здания. Пожар на площади 90 кв м. ликвидировали 24 человека и пять единиц техники. Пострадавших нет. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.

Видео: МЧС
Читайте также:
В МЧС назвали вероятную причину крупного пожара в Пермском крае В пермском подъезде заживо сгорел 55-летний мужчинаНа пожаре в двухэтажном деревянном доме в Осе погибли люди
#Видео#Пермь#Пожар#Мчс
Подпишитесь
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья
Сегодня, 07:50
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
Сегодня, 06:09
«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах
Сегодня, 03:29
В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы
Сегодня, 07:21
Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»
Сегодня, 04:14
"