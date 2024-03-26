В Перми пожарные спасли пса, сидящего на цепи у горящего дома

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В Перми пожарные спасли собаку, которая сидела на цепи возле горящего дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, на улице Борчаниновская горел частный дом и надворные постройки, обрушилась крыша. Пожарные спасли ротвейлера, сидящего на цепи у горящего дома. О собаке рассказал хозяин дома, который просил сотрудников МЧС спасти животное. Огонь не угрожал псу, но там было небезопасности из-за дыма и конструкций, которые рушились.
Кроме того, пожарные вынесли два газовых баллона, не дали огню распространиться на соседние здания. Пожар на площади 90 кв м. ликвидировали 24 человека и пять единиц техники. Пострадавших нет. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.