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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

До конца апреля в парк Перми «Счастье есть» поставят карусель за 10 млн рублей

В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей

26 марта 2024, 06:09
Фото: Парк «Счастье есть»

До конца апреля в парк Перми «Счастье есть» поставят карусель за 10 млн рублей

Аттракцион предназначен для детей от 10 лет.
Сюжет
Дети

До конца апреля 2024 года в парке «Счастье есть» установят карусель за 10 млн рублей. Парк находится в Закамске. Об этом сообщает ИА «Текст».

Аттракцион предназначен для детей в возрасте от 10 лет. Всего в карусели будет не менее восьми пассажирских модулей, которые способны вращаться быстрее 18 оборотов в минуту.

В 1971 году парк был открыт в Закамске. Название «Счастье есть» ему дали в 2014 году. Сейчас площадь парка составляет 1,7 га. Пара изобилует величественными и стройными соснами, а также классическими и экстремальными аттракционами.

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#Пермь#Дети#Кама#Закамск#Парк#Аттракционы#Карусель#Счастье есть#10 миллионов рублей#8 пассажирских модулей#18 оборотов в минуту#1971 год#2014 год#1,7 га#Сосны
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