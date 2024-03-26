В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
До конца апреля 2024 года в парке «Счастье есть» установят карусель за 10 млн рублей. Парк находится в Закамске. Об этом сообщает ИА «Текст».
Аттракцион предназначен для детей в возрасте от 10 лет. Всего в карусели будет не менее восьми пассажирских модулей, которые способны вращаться быстрее 18 оборотов в минуту.
В 1971 году парк был открыт в Закамске. Название «Счастье есть» ему дали в 2014 году. Сейчас площадь парка составляет 1,7 га. Пара изобилует величественными и стройными соснами, а также классическими и экстремальными аттракционами.