В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям

Улица Героев Хасана будет отремонтирована на участке от Белинского до Хлебозаводской — на ней располагается медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, ул. Лядовская будет отремонтирована на участке от улицы Завьялова до развязки на Восточном обходе — там располагается городская детская клиническая поликлиника №1, городская поликлиника №7. Улица Монастырская, которая будет отремонтирована на участке между Крисанова и Плеханова, и улица Плеханова, которую приведут в порядок на участке от улицы Окулова до улицы Якуба Колоса, ведут к городской клиническая поликлинике №4, улица Екатерининская тоже ведёт к городской клинической поликлинике №4, но другому её филиалу. К поликлиникам ведут улицы Максима Горького, которую отремонтируют на участке от улицы Пушкина до Революции, и улица Куфонина, которую приведут в порядок на участке между улицей Подлесной и мостовым переходом через реку Мулянка.