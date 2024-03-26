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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям

В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям

26 марта 2024, 12:04
Фото: properm.ru
Всего в городе запланирован ремонт почти двух десятков улиц общей протяженностью более 22 километра.

В Пермском крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В текущем году в рамках нацпроекта в Перми запланирован ремонт почти двух десятков городских улиц, общей протяженностью более 22 км, отмечают в краевом минтрансе.

При выборе улиц для включения в программу учитывались такие факторы, как значимость, наличие социальных объектов, общее состояние и запросы от жителей. В частности, в Перми будет отремонтировано восемь улиц, которые ведут к медицинским учреждениям.

Улица Героев Хасана будет отремонтирована на участке от Белинского до Хлебозаводской — на ней располагается медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, ул. Лядовская будет отремонтирована на участке от улицы Завьялова до развязки на Восточном обходе — там располагается городская детская клиническая поликлиника №1, городская поликлиника №7. Улица Монастырская, которая будет отремонтирована на участке между Крисанова и Плеханова, и улица Плеханова, которую приведут в порядок на участке от улицы Окулова до улицы Якуба Колоса, ведут к городской клиническая поликлинике №4, улица Екатерининская тоже ведёт к городской клинической поликлинике №4, но другому её филиалу. К поликлиникам ведут улицы Максима Горького, которую отремонтируют на участке от улицы Пушкина до Революции, и улица Куфонина, которую приведут в порядок на участке между улицей Подлесной и мостовым переходом через реку Мулянка.

На ремонтируемых улицах подрядчик, АО «Уралмостострой» проведет фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и демонтаж бортового камня, заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтирует тротуары, нанесет разметку и установит дорожные знаки.

Дорогам в крае уделяется большое внимание, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Региону, как заказчику, важно не только количество ремонтируемых объектов, но и качество ремонта. Его выполнение тщательно проверяют лаборатории. «Производство всех используемых материалов местное, это позволяет лучше контролировать качество дорог», — говорит губернатор Пермского края.

#Пермь#Медицина#Нацпроекты#Ремонт дорог#Транспорт#Дорожный ремонт#Нацпроект
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