В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Пермском крае продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В текущем году в рамках нацпроекта в Перми запланирован ремонт почти двух десятков городских улиц, общей протяженностью более 22 км, отмечают в краевом минтрансе.
При выборе улиц для включения в программу учитывались такие факторы, как значимость, наличие социальных объектов, общее состояние и запросы от жителей. В частности, в Перми будет отремонтировано восемь улиц, которые ведут к медицинским учреждениям.
Улица Героев Хасана будет отремонтирована на участке от Белинского до Хлебозаводской — на ней располагается медико-санитарная часть МВД России по Пермскому краю, ул. Лядовская будет отремонтирована на участке от улицы Завьялова до развязки на Восточном обходе — там располагается городская детская клиническая поликлиника №1, городская поликлиника №7. Улица Монастырская, которая будет отремонтирована на участке между Крисанова и Плеханова, и улица Плеханова, которую приведут в порядок на участке от улицы Окулова до улицы Якуба Колоса, ведут к городской клиническая поликлинике №4, улица Екатерининская тоже ведёт к городской клинической поликлинике №4, но другому её филиалу. К поликлиникам ведут улицы Максима Горького, которую отремонтируют на участке от улицы Пушкина до Революции, и улица Куфонина, которую приведут в порядок на участке между улицей Подлесной и мостовым переходом через реку Мулянка.
На ремонтируемых улицах подрядчик, АО «Уралмостострой» проведет фрезеровку старого асфальтобетонного покрытия и демонтаж бортового камня, заменит выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, отремонтирует тротуары, нанесет разметку и установит дорожные знаки.
Дорогам в крае уделяется большое внимание, отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Региону, как заказчику, важно не только количество ремонтируемых объектов, но и качество ремонта. Его выполнение тщательно проверяют лаборатории. «Производство всех используемых материалов местное, это позволяет лучше контролировать качество дорог», — говорит губернатор Пермского края.