properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет

В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет

26 марта 2024, 06:44
Фото: properm.ru / Полиция Прикамья
С октября по ноябрь прошлого года злоумышленники крали велосипеды в пяти районах Перми.

В Перми перед судом предстанут двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет за серию краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Прикамья.

Следствием Индустриального района СУ МВД России завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Подозреваемые обвиняются по ст. 158 УК РФ (Кража). С октября по ноябрь 2023 года преступники крали велосипеды в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми.

В разное время суток злоумышленники проникали на территорию многоквартирных домов и воровали велосипеды в подъездах и на парковках. Стоимость каждого велосипеда составляла от 3 до 20 тыс. рублей. Мужчины забирали те транспортные средства, которые были прикреплены противоугонными средствами. Похищенное пермяки продавали, деньги использовали в своих целях.

«На счету одного из фигурантов две кражи, у второго − 12 эпизодов преступной деятельности. В результате действий злоумышленников пострадавшим был причинен ущерб на общую сумму более 158 тысяч рублей», — пишет пресс-служба ведомства.

В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из БерезниковНарушившую условия исправительных работ пермячку отправили за решеткуПенсионерка из Перми написала на сына ложный донос
#Видео#Суд#Пермь#Кража#Полиция#Преступность#Велосипеды
Подпишитесь
«Градостроительная ошибка!» Архитекторы Перми требуют изменить проект ЖК на Попова
Сегодня, 06:14
Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья
Сегодня, 07:50
В Перми установят карусель за 10 миллионов рублей
Сегодня, 06:09
«Ты пожалеешь». Пермяков предупредили о вербовке детей для участия в терактах
Сегодня, 03:29
В Минприроды Прикамья проводятся обыски и допросы
Сегодня, 07:21
Умер топ-менеджер пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз»
Сегодня, 04:14
"