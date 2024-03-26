В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет

В разное время суток злоумышленники проникали на территорию многоквартирных домов и воровали велосипеды в подъездах и на парковках. Стоимость каждого велосипеда составляла от 3 до 20 тыс. рублей. Мужчины забирали те транспортные средства, которые были прикреплены противоугонными средствами. Похищенное пермяки продавали, деньги использовали в своих целях.