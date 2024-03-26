В Перми за серию краж велосипедов перед судом предстанут мужчины 24 и 26 лет

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
В Перми перед судом предстанут двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет за серию краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Прикамья.
Следствием Индустриального района СУ МВД России завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Подозреваемые обвиняются по ст. 158 УК РФ (Кража). С октября по ноябрь 2023 года преступники крали велосипеды в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми.
В разное время суток злоумышленники проникали на территорию многоквартирных домов и воровали велосипеды в подъездах и на парковках. Стоимость каждого велосипеда составляла от 3 до 20 тыс. рублей. Мужчины забирали те транспортные средства, которые были прикреплены противоугонными средствами. Похищенное пермяки продавали, деньги использовали в своих целях.
«На счету одного из фигурантов две кражи, у второго − 12 эпизодов преступной деятельности. В результате действий злоумышленников пострадавшим был причинен ущерб на общую сумму более 158 тысяч рублей», — пишет пресс-служба ведомства.
В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.