В Пермском крае автор скандального памятника создал «Даму с косичками»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Автор скандального памятника из Кунгура Антон Киряков создал еще один арт-объект. Это «Дама с косичками», установленная в Кунгуре у одного из магазинов: «Как же она хороша в ночи», — написал Киряков.
Новый арт-объект, как и прошлый, больше всего внимания привлекает из-за странного выражения лица. Внимание к лицу новой скульптуры привлекают и красные губы железной леди.
Киряков стал известен осенью 2023 года после того, как создал арт-объект "Лыжник". Его установили перед зданием лыжной базы в Кунгуре.