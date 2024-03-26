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В Пермском крае автор скандального памятника создал «Даму с косичками»

В Пермском крае автор скандального памятника создал «Даму с косичками»

26 марта 2024, 05:15
Фото: vk.com/anton_blacksmith
Арт-объект выделяется необычным лицом.
Сюжет
Кунгур

Автор скандального памятника из Кунгура Антон Киряков создал еще один арт-объект. Это «Дама с косичками», установленная в Кунгуре у одного из магазинов: «Как же она хороша в ночи», — написал Киряков.

Новый арт-объект, как и прошлый, больше всего внимания привлекает из-за странного выражения лица. Внимание к лицу новой скульптуры привлекают и красные губы железной леди.

Фото: vk.com/anton_blacksmith

Киряков стал известен осенью 2023 года после того, как создал арт-объект "Лыжник". Его установили перед зданием лыжной базы в Кунгуре.

«Так и задумано: человек запыхался». В Кунгуре раскритиковали памятник лыжнику
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#Пермь#Памятник#Кунгур#Арт-объект#Скульптура
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