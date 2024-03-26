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Published Сегодня, 03:55

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В Пермском крае простятся с участником СВО, убитым в начале марта

В Пермском крае простятся с участником СВО, убитым в начале марта

26 марта 2024, 03:55
Фото: vk.com/public191472812 / 1MI
Мужчины не стало в первый месяц весны.

Власти Пермского края сообщили о гибели еще одного военного в зоне СВО. По данным чиновников Оханского округа, 1 марта был убит Алексей Нерослов из села Дуброво. Прощание с участником СВО состоится 26 марта в сельском ДК. Подробности о жизни и смерти военного чиновники не сообщают.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения нет, власти говорят, что СВО завершится в момент достижения всех поставленных целей. Сейчас переговоры о мирном прекращении конфликта не идут.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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