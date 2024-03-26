В Пермском крае простятся с участником СВО, убитым в начале марта

Власти Пермского края сообщили о гибели еще одного военного в зоне СВО. По данным чиновников Оханского округа, 1 марта был убит Алексей Нерослов из села Дуброво. Прощание с участником СВО состоится 26 марта в сельском ДК. Подробности о жизни и смерти военного чиновники не сообщают.