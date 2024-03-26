В Пермском крае простятся с участником СВО, убитым в начале марта

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Власти Пермского края сообщили о гибели еще одного военного в зоне СВО. По данным чиновников Оханского округа, 1 марта был убит Алексей Нерослов из села Дуброво. Прощание с участником СВО состоится 26 марта в сельском ДК. Подробности о жизни и смерти военного чиновники не сообщают.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Сроков ее завершения нет, власти говорят, что СВО завершится в момент достижения всех поставленных целей. Сейчас переговоры о мирном прекращении конфликта не идут.