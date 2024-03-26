В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»

В ПГНИУ с 25 марта продолжилось обучение студентов в очном режиме, но были усилены меры безопасности на фоне теракта. В университете объяснили, как именно усилили меры безопасности. В кампусе ПГНИУ в два раза сократили количество припаркованных автомобилей. Патрулированием территории университета и охраной КПП занимаются сотрудники охранного предприятия с лицензией на ношение оружия, утверждают в ПГНИУ.