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В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»

В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»

26 марта 2024, 02:50
Фото: properm.ru
Обучение студентов продолжается в очном режиме.
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ПГНИУ

В ПГНИУ с 25 марта продолжилось обучение студентов в очном режиме, но были усилены меры безопасности на фоне теракта. В университете объяснили, как именно усилили меры безопасности. В кампусе ПГНИУ в два раза сократили количество припаркованных автомобилей. Патрулированием территории университета и охраной КПП занимаются сотрудники охранного предприятия с лицензией на ношение оружия, утверждают в ПГНИУ.

Во всех зданиях университета исправно работает система пожарной сигнализации и уведомления о ЧС. В ближайшее время координационный центр ПГНИУ организует встречи, посвященные техническому порядку действий при возникновении ЧС.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей расстреляли посетителей концерта, подожгли здание и сбежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.

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