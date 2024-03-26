В ПГНИУ объяснили, какие меры безопасности приняли на фоне теракта в «Крокусе»

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В ПГНИУ с 25 марта продолжилось обучение студентов в очном режиме, но были усилены меры безопасности на фоне теракта. В университете объяснили, как именно усилили меры безопасности. В кампусе ПГНИУ в два раза сократили количество припаркованных автомобилей. Патрулированием территории университета и охраной КПП занимаются сотрудники охранного предприятия с лицензией на ношение оружия, утверждают в ПГНИУ.
Во всех зданиях университета исправно работает система пожарной сигнализации и уведомления о ЧС. В ближайшее время координационный центр ПГНИУ организует встречи, посвященные техническому порядку действий при возникновении ЧС.
Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей расстреляли посетителей концерта, подожгли здание и сбежали. Их задержали только на следующий день в Брянской области.