В Прикамье ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В частном доме в Ординском округе сотрудниками ФСБ выявлена лаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа жителей Ординского муниципального округа организовали в частном доме кустарное производство сильнодействующего наркотика. Участники преступной группы задержаны сотрудниками Управления.
Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также прекурсоры и реагенты для его изготовления. Проводится экспертиза изъятых материалов на наличие в них свойств наркотиков.
Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, им предъявлены соответствующие обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжается.