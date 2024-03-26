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В Прикамье ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

В Прикамье ликвидирована лаборатория по производству синтетических наркотиков

26 марта 2024, 16:48
Фото: прокуратура Пермского края
У задержанных изъято более трех килограммов готовых веществ, прекурсоры и реагенты.

В частном доме в Ординском округе сотрудниками ФСБ выявлена лаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа жителей Ординского муниципального округа организовали в частном доме кустарное производство сильнодействующего наркотика. Участники преступной группы задержаны сотрудниками Управления.

Из незаконного оборота изъято более трех килограммов наркотического средства, а также прекурсоры и реагенты для его изготовления. Проводится экспертиза изъятых материалов на наличие в них свойств наркотиков.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, им предъявлены соответствующие обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие продолжается.

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#Общество#Наркотики#Наркодилеры#Орда#Нарколаборатория
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