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В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой

В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой

26 марта 2024, 08:00
Фото: properm.ru / ЧП Пермь | новости
Автоавария произошла перед отворотом на село Янычи.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с белой фурой. Утром 26 марта видеозапись с разбитым транспортным средством была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

Судя по кадрам, у автомобиля сильно разбита передняя часть, надломлен кузов. Кроме этого, в ходе автоаварии было повреждено разделительное ограждение дороги. Рядом с местом происшествия стоят служебные машины экстренных служб. По словам очевидца, индидент произошел «перед отворотом на Янычи».

#Видео#Дтп#Пермь-екатеринбург#Полиция#Автоавария#Грузовик#Экстренные службы#ЧП Пермь#Разделительное ограждение#Передняя часть#Повреждения
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