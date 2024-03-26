В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой

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В Пермском крае на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с белой фурой. Утром 26 марта видеозапись с разбитым транспортным средством была опубликована в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
Судя по кадрам, у автомобиля сильно разбита передняя часть, надломлен кузов. Кроме этого, в ходе автоаварии было повреждено разделительное ограждение дороги. Рядом с местом происшествия стоят служебные машины экстренных служб. По словам очевидца, индидент произошел «перед отворотом на Янычи».