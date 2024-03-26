В Прикамье на дороге Пермь-Екатеринбург произошло жесткое ДТП с фурой

Судя по кадрам, у автомобиля сильно разбита передняя часть, надломлен кузов. Кроме этого, в ходе автоаварии было повреждено разделительное ограждение дороги. Рядом с местом происшествия стоят служебные машины экстренных служб. По словам очевидца, индидент произошел «перед отворотом на Янычи».