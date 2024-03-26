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Власти Перми требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине

Власти Перми требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине

26 марта 2024, 13:10
Фото: 1MI
По мнению администрации Ленинского района, здание является самовольной постройкой.

Пермский краевой суд рассматривает иск администрации Ленинского района к ООО «Мир» о сносе автосалона в Камской долине. По мнению властей муниципалитета, здание было построено незаконно. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство.

Речь идет об одноэтажном нежилом здании на улице Маршала Жукова, 51. С иском о сносе самовольной постройки чиновники обращались в суд еще в 2023 году. Изначальным ответчиком была признана ИП Елена Лепихина, однако позднее судом была произведена замена на ООО «Мир».

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#Пермь#Камская долина#Администрация#Незаконное строительство#Ленинский район#Снос здания#Автохолдинг#ООО Мир#Строительная документация#Единый государственный реестр недвижимости
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