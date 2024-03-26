Власти Перми требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Пермский краевой суд рассматривает иск администрации Ленинского района к ООО «Мир» о сносе автосалона в Камской долине. По мнению властей муниципалитета, здание было построено незаконно. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство.
Речь идет об одноэтажном нежилом здании на улице Маршала Жукова, 51. С иском о сносе самовольной постройки чиновники обращались в суд еще в 2023 году. Изначальным ответчиком была признана ИП Елена Лепихина, однако позднее судом была произведена замена на ООО «Мир».