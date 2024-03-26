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Updated Сегодня, 16:08

Вынесен приговор соликамцу, жестоко убившему собственного брата

Вынесен приговор соликамцу, жестоко убившему собственного брата

26 марта 2024, 16:06
Фото: 1MI
Вынесен приговор соликамцу, жестоко убившему собственного брата

Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве, сообщает региональная прокуратура.

В декабре прошлого года, в ходе совместного употребления спиртных напитков, между братьями произошел конфликт. В результате подсудимый, вооружившись ножом, нанес своему брату не менее 15 ударов, от которых он скончался на месте происшествия. Версия о превышении пределов необходимой обороны была опровергнута стороной обвинения.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Убийство#Уголовное дело#Соликамск#Приговор
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