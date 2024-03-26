Вынесен приговор соликамцу, жестоко убившему собственного брата

В декабре прошлого года, в ходе совместного употребления спиртных напитков, между братьями произошел конфликт. В результате подсудимый, вооружившись ножом, нанес своему брату не менее 15 ударов, от которых он скончался на месте происшествия. Версия о превышении пределов необходимой обороны была опровергнута стороной обвинения.