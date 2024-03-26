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Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья

Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья

26 марта 2024, 07:50
Фото: ФСБ
На кадрах, опубликованных силовиками, зафиксированы дорогое жилье и много денег.

Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы из Минэкономразвития РФ — речь идет о руководителях министерства и предпринимателях. Их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Министерство возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.

В ФСБ отметили, что участники преступной группы досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных водах на добычу минеральной воды в одном из месторождений. Это было сделано, чтобы захватить производственные мощности для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

Вдобавок, у одной из нефтегазовых компаний похитили природный газ в особо крупном размере. Силовики провели 17 обысков: обнаружены деньги, оружие, автомобили премиум-класса.

Задержанным предъявили обвинения по нескольким статьям:

  • ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий);
  • ч. 4 ст. 158 (кража);
  • ч. 3 ст. 163 (вымогательство).

Сейчас фигуранты уголовных дел находятся под стражей.

По информации Properm.ru, среди задержанных на сегодня нет ни одного пермяка, который перешел на работу в министерство. Речь, вероятно, идет о подчиненных Игоря Храновского — директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

21 марта издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что сам Храновский также задержан. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Максим Решетников ушел с поста губернатора Пермского края в январе 2020 года, тогда же он стал руководить Минэкономразвития РФ. Вслед за ним на работу в министерство устроились:

  • Бывший замглавы администрации Пермского края Алексей Григорьев (позже ушел);
  • Экс-первый заместитель министра информационного развития и связи Прикамья Александр Маслов (позже ушел);
  • Экс-министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский (позже ушел);
  • Бывший министр экономического развития Прикамья Максим Колесников. Сейчас работает замглавы Минэкономразвития РФ.
#Видео#Пермь#Взятки#Обыск#Взятки гибдд
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