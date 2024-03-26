Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья

В ФСБ отметили, что участники преступной группы досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных водах на добычу минеральной воды в одном из месторождений. Это было сделано, чтобы захватить производственные мощности для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.