Задержали сотрудников министерства, которое возглавляет экс-глава Прикамья

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Сотрудники ФСБ задержали участников преступной группы из Минэкономразвития РФ — речь идет о руководителях министерства и предпринимателях. Их подозревают в рейдерских захватах в Ставропольском крае. Министерство возглавляет бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.
В ФСБ отметили, что участники преступной группы досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных водах на добычу минеральной воды в одном из месторождений. Это было сделано, чтобы захватить производственные мощности для получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.
Вдобавок, у одной из нефтегазовых компаний похитили природный газ в особо крупном размере. Силовики провели 17 обысков: обнаружены деньги, оружие, автомобили премиум-класса.
Задержанным предъявили обвинения по нескольким статьям:
Сейчас фигуранты уголовных дел находятся под стражей.
По информации Properm.ru, среди задержанных на сегодня нет ни одного пермяка, который перешел на работу в министерство. Речь, вероятно, идет о подчиненных Игоря Храновского — директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
21 марта издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что сам Храновский также задержан. Его подозревают в хищении бюджетных средств.
Максим Решетников ушел с поста губернатора Пермского края в январе 2020 года, тогда же он стал руководить Минэкономразвития РФ. Вслед за ним на работу в министерство устроились: