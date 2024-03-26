Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе

Осенью 2023 года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился собственник заведения. Примерная стоимость местного кафе составляет 17 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант подошел к кафе в темное время суток и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. После совершения попытки поджога, мужчина скрылся с места преступления.