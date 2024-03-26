Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Пермский районный суд признал 36-летнего местного жителя виновным в попытке поджечь кафе по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Об этом сообщила пресс-служба Полиции Прикамья.
Осенью 2023 года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился собственник заведения. Примерная стоимость местного кафе составляет 17 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант подошел к кафе в темное время суток и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. После совершения попытки поджога, мужчина скрылся с места преступления.
«В силу погодных условий в виде осадков, а именно снега, возгорание было потушено. Общий материальный ущерб составил 15 тысяч рублей», сообщает пресс-служба правоохранительных органов.
Обвиняемый признался, что совершил поджог на фоне неприязненных отношений с владельцем заведения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом было назначено наказание в виде принудительных работ в течение одного года и трех месяцев.