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Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию

Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию

27 марта 2024, 09:34
Фото: properm.ru
Роспатент не признал словосочетание «Счастье не за горами» творческим трудом художника Бориса Матросова.

Роспатент отказал автору пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Борису Матросову в праве на одноименное словосочетание, зарегистрированное за нытвенским бизнесменом Алексеем Мальцевым. Соответствующее решение появилось на сайте ведомства.

Художник Матросов настаивал, что фраза «Счастье не за горами» обрела свою известность благодаря арт-объекту. Однако предприниматель привел в пример кадры из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» и песню «Привет, как дела?», где прозвучало это словосочетание.

Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности согласилась с доводами ответчика и также привело в пример произведение литературного критика Николая Добролюбова «Счастие не за горами», вышедшее в 1859 году. Поэтому ведомство отказало признать выражение творческим трудом пермского художника.

Арт-объект был возведен на Набережной Перми в 2009 году. До 2017 года право на его собственность не были ни за кем закреплены, после этого инсталляция перешла на баланс города с целью регулярного ремонта конструкции.

В прошлом году предприниматель Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск одежды и обуви с одноименным знаком. Летом бизнесмен предложил заключить договоры с производителями изделия с изображением арт-объекта «Счастье не за горами». Борис Матросов выступил против использования выражения в качестве товарного знака.

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