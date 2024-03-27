Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Роспатент отказал автору пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Борису Матросову в праве на одноименное словосочетание, зарегистрированное за нытвенским бизнесменом Алексеем Мальцевым. Соответствующее решение появилось на сайте ведомства.
Художник Матросов настаивал, что фраза «Счастье не за горами» обрела свою известность благодаря арт-объекту. Однако предприниматель привел в пример кадры из фильма «Семь невест ефрейтора Збруева» и песню «Привет, как дела?», где прозвучало это словосочетание.
Коллегия Федеральной службы по интеллектуальной собственности согласилась с доводами ответчика и также привело в пример произведение литературного критика Николая Добролюбова «Счастие не за горами», вышедшее в 1859 году. Поэтому ведомство отказало признать выражение творческим трудом пермского художника.
Арт-объект был возведен на Набережной Перми в 2009 году. До 2017 года право на его собственность не были ни за кем закреплены, после этого инсталляция перешла на баланс города с целью регулярного ремонта конструкции.
В прошлом году предприниматель Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск одежды и обуви с одноименным знаком. Летом бизнесмен предложил заключить договоры с производителями изделия с изображением арт-объекта «Счастье не за горами». Борис Матросов выступил против использования выражения в качестве товарного знака.