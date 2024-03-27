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Бывшему депутату Закособрания не удалось уклониться от скамьи подсудимых

Бывшему депутату Закособрания не удалось уклониться от скамьи подсудимых

27 марта 2024, 15:58
Фото: properm.ru
Дело направлено для разбирательства по существу.

Банкрот, бывший депутат ЗС Пермского края Виктор Плюснин не смог уйти от скамьи подсудимых. Апелляционная инстанция признала незаконным возврат на дополнительное расследование его уголовного дела о мошенничестве на 300,1 млн рублей и легализации (отмывании) 37,9 млн рублей, сообщает РБК-Пермь.

По требованию прокуратуры и потерпевшей стороны судья Николай Шляпников отменил постановление Добрянского районного суда от 1 февраля о возвращении дела в прокуратуру и направил уголовное дело туда же — для разбирательства по существу.

Бывший депутат от «Единой России» Виктор Плюснин в феврале признан банкротом. Решение принял краевой арбитражный суд 22 февраля. Заявление от Плюснина о признании себя банкротом поступило в суд еще в июле 2023 года. Он указал, что задолжал более 57 млн рублей.

Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2024 года суд пытался начать рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является также его сын Егор Плюснин, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. Суд посчитал, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения, из-за которых рассмотреть уголовное дело сейчас нельзя.

По этому же делу проходил экс-депутат Законодательного собрания Прикамья от ЛДПР (2006–2011 годы) и пермской городской думы от КПРФ (2016-2021) Игорь Рогожников. В феврале в отношении Рогожникова суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший депутат объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег в особо крупном размере. По мнению следственных органов, преступления были совершены чиновником совместно со своим сыном Юрием, экс-депутатом Виктором Плюсниным и его сыном Егором.

Как указывается, с 2013 по 2017 гг. во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

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#Общество#Суд#Виктор Плюснин#Плюснин
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