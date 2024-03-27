Бывшему депутату Закособрания не удалось уклониться от скамьи подсудимых

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 15:59
Банкрот, бывший депутат ЗС Пермского края Виктор Плюснин не смог уйти от скамьи подсудимых. Апелляционная инстанция признала незаконным возврат на дополнительное расследование его уголовного дела о мошенничестве на 300,1 млн рублей и легализации (отмывании) 37,9 млн рублей, сообщает РБК-Пермь.
По требованию прокуратуры и потерпевшей стороны судья Николай Шляпников отменил постановление Добрянского районного суда от 1 февраля о возвращении дела в прокуратуру и направил уголовное дело туда же — для разбирательства по существу.
Бывший депутат от «Единой России» Виктор Плюснин в феврале признан банкротом. Решение принял краевой арбитражный суд 22 февраля. Заявление от Плюснина о признании себя банкротом поступило в суд еще в июле 2023 года. Он указал, что задолжал более 57 млн рублей.
Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале 2024 года суд пытался начать рассматривать уголовное дело, фигурантом которого является также его сын Егор Плюснин, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. Суд посчитал, что во время предварительного следствия были допущены существенные нарушения, из-за которых рассмотреть уголовное дело сейчас нельзя.
По этому же делу проходил экс-депутат Законодательного собрания Прикамья от ЛДПР (2006–2011 годы) и пермской городской думы от КПРФ (2016-2021) Игорь Рогожников. В феврале в отношении Рогожникова суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Бывший депутат объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а также в отмывании денег в особо крупном размере. По мнению следственных органов, преступления были совершены чиновником совместно со своим сыном Юрием, экс-депутатом Виктором Плюсниным и его сыном Егором.
Как указывается, с 2013 по 2017 гг. во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.