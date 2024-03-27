Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек

Теракт произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокусе Сити Холл». Четверо мужчин ворвались в здание, устроили пожар и начали стрелять по зрителям. В тот день должен был состояться концерт группы «Пикник». Также в «Крокусе» проходил чемпионат по больным танцам. По данным СКР, погибли 139 человек.