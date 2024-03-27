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Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек

Число погибших в ходе теракта в «Крокусе Сити Холле» возросло до 140 человек

27 марта 2024, 11:42
Фото: Социальные сети
Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое.

Количество погибших во время трагических событий в «Крокусе» 22 марта увеличилось до 140 человек. Об этом сообщил изданию «РБК» министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Состояние погибшего оценивалось как тяжелое. На данный момент в крайне тяжелом состоянии находятся 4 пациента. При этом 19 человек, в числе которых три ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 34 человека — в средней степени тяжести. Завершают лечение в стационаре 23 человека.

Теракт произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокусе Сити Холл». Четверо мужчин ворвались в здание, устроили пожар и начали стрелять по зрителям. В тот день должен был состояться концерт группы «Пикник». Также в «Крокусе» проходил чемпионат по больным танцам. По данным СКР, погибли 139 человек.

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