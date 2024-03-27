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«Единая Россия»: «Диктант Победы» напишут на пяти языках

«Единая Россия»: «Диктант Победы» напишут на пяти языках

27 марта 2024, 08:29
Фото: er.ru
Традиционный «Диктант Победы» в этом году пройдет уже в шестой раз. 26 апреля в акции смогут принять участие все желающие, в том числе из 50 иностранных государств. Сообщается, что будет открыто максимальное количество локаций.

Тема будущего тестирования — история Великой Отечественной войны, а именно 80-летие полного освобождения Ленинграда. В блок заданий войдут вопросы о творчестве писателей-фронтовиков, значимых военных датах и событиях, пишет mkset.ru.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах, а для зарубежных участников „Диктант Победы“ будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Площадки для проведения «Диктанта Победы» будут организованы в учебных заведениях, учреждениях культуры, а также на вокзалах и в поездах, в аэропортах и в самолетах. Таким образом, акция становится максимально мобильной и охватит еще большее количество участников. Примечательно, что писать «Диктант Победы» будут в тех местах, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне.

Участие в подготовке блока вопросов приняли ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Также они являются авторами заданий подготовительного тестирования на сайте диктантпобеды.рф. На этом ресурсе участники акции могут предварительно попробовать свои силы. Те, кто участвует в исторических интеллектуальных играх 1418 и «Наша Победа», могут рассчитывать на хорошие результаты «Диктанта Победы».

В Москве акция состоится в Музее Победы, сообщает сайт «ЕР». Силами работников культурного учреждения будут организованы тематические выставки, мультимедийные экспозиции, цифровые экскурсии, открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах.

Напомним, «Диктант Победы» ежегодно проходит под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы» — постоянные партнеры акции. Помогают в подготовительной работе различные ведомства, в том числе Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС, ННО, общественные организации.

«Акция „Диктант Победы“ — это самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны, и с каждым годом число его участников в Пермском крае только возрастает.

Напомню, в 2023 году в Прикамье «Диктант Победы» проходил более чем на 290 площадках, в том числе уникальных, таких как учреждения Пермской епархии, силовые ведомства, пермские предприятия. На них в очном формате тест прошли более 8 тыс. человек. Для сравнения: в 2021 году площадок было 265, в 2022 году — 275.

Организации и предприятия Прикамья начали готовиться к проведению «Диктанта Победы». В числе уникальных площадок — мусульманская религиозная организация «Пермский исламский колледж», государственный заповедник «Басеги», музеи «Оружие Победы», «Диорама», Музей пермской артиллерии, Пермский театр юного зрителя и другие.

Уверен, любить свою Родину — это значит в том числе помнить её историю, важнейшие этапы судьбы своего народа», — прокомментировал Сергей Яшкин, Герой России, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» в Пермском крае.

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