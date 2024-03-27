«Единая Россия»: «Диктант Победы» напишут на пяти языках

«Площадки будут открыты во всех российских регионах, а для зарубежных участников „Диктант Победы“ будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.