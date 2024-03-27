Эксперты системы ОМС рассказали, как проверить свое репродуктивное здоровье

Издание rg.ru пишет, что, по оценкам Фонда обязательного медицинского страхования, около 6 миллионов россиян в этом году смогут пройти профилактические осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья. На данный момент во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, наблюдается спад рождаемости. Согласно данным Росстата, частота бесплодных браков в РФ варьируется от 17% до 24% в зависимости от региона. Важно отметить, что критическим для демографической ситуации в стране является показатель 15%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.