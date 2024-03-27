Эксперты системы ОМС рассказали, как проверить свое репродуктивное здоровье

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Издание rg.ru пишет, что, по оценкам Фонда обязательного медицинского страхования, около 6 миллионов россиян в этом году смогут пройти профилактические осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья. На данный момент во многих странах мира, включая Российскую Федерацию, наблюдается спад рождаемости. Согласно данным Росстата, частота бесплодных браков в РФ варьируется от 17% до 24% в зависимости от региона. Важно отметить, что критическим для демографической ситуации в стране является показатель 15%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.
Эксперты отмечают, что на репродуктивное здоровье влияет не только образ жизни (малоподвижность, вредные привычки, стресс и другие факторы), но и различные инфекционные заболевания, которые могут оставаться незамеченными, а также врожденные патологии. Поэтому регулярное прохождение диспансеризации может оказать положительное влияние на репродуктивные функции и у мужчин, и у женщин.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что превентивная медицина, предусмотренная программой государственных гарантий, направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает сохранять здоровье и повышать качество жизни граждан. Поэтому одним из приоритетов остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, что способствует их эффективному лечению. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить развитие возможных заболеваний.
Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения бесплатно (за счет средств ОМС) в поликлиниках, к которым граждане прикреплены для получения первичной медико-санитарной помощи. Эксперты системы ОМС напоминают, что в случае возникновения сложностей при прохождении диспансеризации необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию.