Форум «Открытые инновации» пройдет в «Сколково» 10–11 апреля

Экспертные обсуждения на форуме коснутся не только актуальных проблем технологического развития, но и представят прогнозы на будущее, охватывая перспективы развития как современных, так и традиционных технологий и отраслей. Регистрация на участие в форуме «Открытые инновации — 2024» уже доступна на официальном сайте мероприятия.