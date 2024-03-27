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Форум «Открытые инновации» пройдет в «Сколково» 10–11 апреля

Форум «Открытые инновации» пройдет в «Сколково» 10–11 апреля

27 марта 2024, 19:15
Международный форум «Открытые инновации» запланирован на 10–11 апреля в технопарке «Сколково».

В этом году главная тема обсуждения — развитие сквозных технологий как фундаментального элемента обеспечения суверенитета, а также активное вовлечение технологических предпринимателей в осуществление государственных стратегий.

Основная цель форума 2024 года заключается в формировании видения будущего общества, государства и человечества в долгосрочной перспективе. В рамках этого будет проведен поиск решений по развитию и коммерциализации передовых технологий по 10 направлениям дорожных карт, разработанных Правительством РФ и реализуемых совместно с ведущими госкорпорациями страны.

Среди ключевых тем дорожных карт — искусственный интеллект, квантовые вычисления, развитие водородной энергетики, перспективные космические системы, новые материалы и другие. Форум соберет ведущих разработчиков сквозных технологий, корпорации-экосистемы, малые технологические компании, инвесторов и регуляторов рынка, а также экспертов из различных стран.

Экспертные обсуждения на форуме коснутся не только актуальных проблем технологического развития, но и представят прогнозы на будущее, охватывая перспективы развития как современных, так и традиционных технологий и отраслей. Регистрация на участие в форуме «Открытые инновации — 2024» уже доступна на официальном сайте мероприятия.

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.

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