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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

ГИБДД просит пермских водителей ограничить поездки вечером и ночью

ГИБДД просит пермских водителей ограничить поездки вечером и ночью

27 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI
В крае резко ухудшаются погодные условия

Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. Такое призыв появился в соцсетях ведомства.

Как подчеркивают дорожные полицейские, в некоторых районах Пермского края идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях.

«Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — отмечают в ГИБДД.

По прогнозам синоптиков сегодня вечером и ночью в регионе будут фиксироваться обильные снегопады, иногда из мокрого снега, ночью будет похолодание.

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#Происшествия#Ограничение движения#Движение#Гибдд#Неблагоприятные метеоусловия#Транспорт#Неблагоприятные погодные условия
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