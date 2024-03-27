ГИБДД просит пермских водителей ограничить поездки вечером и ночью

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Госавтоинспекция Пермского края обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. Такое призыв появился в соцсетях ведомства.
Как подчеркивают дорожные полицейские, в некоторых районах Пермского края идёт снег, плохая видимость, сильный боковой ветер. Автоинспекторы осуществляют контроль за движением с включёнными проблесковыми маяками на патрульных автомобилях.
«Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях», — отмечают в ГИБДД.
По прогнозам синоптиков сегодня вечером и ночью в регионе будут фиксироваться обильные снегопады, иногда из мокрого снега, ночью будет похолодание.