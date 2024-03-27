Глава Фонда развития цифровой экономики рассказал о способах оплаты без карты

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам Клименко, возможная причина закрытия сервиса не в самом Samsung, а в банках-партнерах. Они не смогли обеспечить обслуживание карт «Мир». Но у владельцев смартфонов все еще есть альтернативы для оплаты без банковской карты.
Один из самых простых и современных способов, которым можно воспользоваться, — это оплата товаров через QR-коды с помощью системы быстрых платежей, СБП. Хотя это не так удобно, как использование NFC на телефоне, но метод надежно работает. В этой системе используется камера телефона, которая не подпадает под санкции, поэтому проблем с использованием нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Клименко также рекомендует установить официальный магазин приложений RuStore от Минцифры на Android для большей надежности. В этом магазине можно скачать приложение вашего банка, чтобы оплачивать через СБП. Десятки банков уже работают с этой системой платежей.
И, наконец, можно приобрести стикеры — небольшие банковские карты, которые можно приклеить к телефону или брелоку. Этот вариант также работает надежно.