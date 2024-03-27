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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Глава Фонда развития цифровой экономики рассказал о способах оплаты без карты

27 марта 2024, 12:24
Samsung Pay прекратит работу в России с 3 апреля. Он был единственным сервисом, который позволял оплачивать товары и услуги прикосновением телефона. Однако теперь компания отключит карты «Мир». Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал о других способах оплаты.

По словам Клименко, возможная причина закрытия сервиса не в самом Samsung, а в банках-партнерах. Они не смогли обеспечить обслуживание карт «Мир». Но у владельцев смартфонов все еще есть альтернативы для оплаты без банковской карты.

Один из самых простых и современных способов, которым можно воспользоваться, — это оплата товаров через QR-коды с помощью системы быстрых платежей, СБП. Хотя это не так удобно, как использование NFC на телефоне, но метод надежно работает. В этой системе используется камера телефона, которая не подпадает под санкции, поэтому проблем с использованием нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Клименко также рекомендует установить официальный магазин приложений RuStore от Минцифры на Android для большей надежности. В этом магазине можно скачать приложение вашего банка, чтобы оплачивать через СБП. Десятки банков уже работают с этой системой платежей.

И, наконец, можно приобрести стикеры — небольшие банковские карты, которые можно приклеить к телефону или брелоку. Этот вариант также работает надежно.

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