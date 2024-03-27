Глава Фонда развития цифровой экономики рассказал о способах оплаты без карты

Один из самых простых и современных способов, которым можно воспользоваться, — это оплата товаров через QR-коды с помощью системы быстрых платежей, СБП. Хотя это не так удобно, как использование NFC на телефоне, но метод надежно работает. В этой системе используется камера телефона, которая не подпадает под санкции, поэтому проблем с использованием нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».