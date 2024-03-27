История смертной казни в России. Почему ее хотят вернуть и поможет ли это

Член Совета по правам человека Ева Меркачева выступает против. По ее словам, уровень преступности от возвращения казни не снижается, пожизненное заключение для многих преступников может быть более жестким видом наказанием. К тому же, суды могут ошибаться при вынесении приговора. Она предложила строить особые тюрьмы для террористов: «Зло не остановить злом».