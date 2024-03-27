История смертной казни в России. Почему ее хотят вернуть и поможет ли это

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Разговоры об отмене моратория не смертную казнь возобновились после теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где террористы убили 139 человек. Депутаты начали призывать к возвращению подобной меры. Правда, даже если мораторий снимут, то казнить террористов из «Крокуса» не получится — закон не имеет обратной силы.
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин говорил, что для отмены моратория нужно изменить Конституцию.
«Только изменение Конституции может послужить основой для возобновления смертной казни. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — говорил Зорькин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства о смертной казни. Депутат Михаил Шеремет пообещал направить в Конституционный суд запрос об основаниях для снятия моратория. Шермет также высказал идею вернуть смертную казнь только на период проведения СВО, сообщает издание Newizv.ru.
В 1753 году в стране по инициативе императрицы Елизаветы отменили смертную казнь. Она осталась в законе, однако фактически не проводилась. Осужденного приводили на плаху, самой казни не было. После этого его отправляли в ссылку.
При Екатерине II запрет на казнь сняли, но до ХХ века эту меру применяли в исключительных случаях. Например, казнили организаторов государственных переворотов. Суд принял решение казнить 36 декабристов, однако 31 из них позже помиловали. Такое наказание могли применить и к Федору Достоевскому, но Николай I такой приговор не утвердил.
Активно смертную казнь в царской России применяли в течение двух лет — с 1905 до 1907. В тот период казнили почти 3 тыс. революционеров за убийство 10 тыс. представителей власти.
Смертную казнь вновь отменили после Октябрьской революции 1917 года, но позже начались репрессии. С 1937 по 1938 годы расстреляли 681 тыс. человек. Иосиф Сталин отменил смертную казнь в 1947 году, но через три года ее вернули.
В уголовном кодексе РФ есть такой вид наказания, как смертная казнь. Уточняется, что ее нельзя назначать женщинам, несовершеннолетним, либо мужчинам, которые достигли 65 лет. Конституция РФ также предусматривает смертную казнь. Однако в 1999 году Верховный суд РФ установил запрет на применение данного вида наказания.
Адвокат Сталина Гуревич отмечает, что она является сторонницей смертной казни, но не считает ее сдерживающим фактором, который влияет на уровень преступности: «Для меня это не высшая мера социальной защиты, а высшая мера социальной справедливости, восстановление баланса. При переводе пжшников на полную самоокупаемость и освобождении потерпевших от части налогового бремени, вполне допускаю ее неприменение», — пояснила адвокат.
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, а также глава КПРФ Геннадий Зюганов считают, что смертная казнь нужна. Такого же мнения придерживается лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил провести референдум, чтобы свое мнение выразили россияне.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева выступает против. По ее словам, уровень преступности от возвращения казни не снижается, пожизненное заключение для многих преступников может быть более жестким видом наказанием. К тому же, суды могут ошибаться при вынесении приговора. Она предложила строить особые тюрьмы для террористов: «Зло не остановить злом».
Политолог Ярослав Игнатовский также говорит о проблемах в судебной системе.
«В России менее 0,5 процента оправдательных приговоров, а Верховный суд ежегодно публикует статистику, по которой десятки и сотни обвинительных приговоров отправляются на пересмотр или отменяются вовсе. Ещё 14 лет назад процент судебных ошибок в уголовных делах составлял 40%. Сейчас меньше, но они все же есть».
С 1953 по 1961 годы, а также с 1991 по 2004 годы власти реабилитировали почти 40 тыс. репрессированных. Некоторые из осужденных вернулись из лагерей, другие — погибли, третьих — расстреляли еще до реабилитации.
Во время поиска маньяка Андрея Чикатило, например, арестовали и расстреляли невинного человека. В период поисков душителя Геннадия Михасевича посадили 14 человек, одного из них расстреляли.
При этом есть риск того, что при возвращении смертной казни сначала ее начнут применять к террористам, а затем список преступлений расширят. В Пакистане, например, 22-летнего студента приговорили к смерти за богохульство через мессенджер.