Кто против экспортных успехов России?

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
При этом эксперты заявляют, что якобы сейчас задним числом предпринимаются попытки де-факто пересмотреть тарифные квоты на вывоз зерна, которые приказом Министерства сельского хозяйства от 7 февраля были распределены между 261 экспортером, и такая ситуация может перечеркнуть весь наработанный позитив, пишет Росбалт.
Под ударом оказалась одна из самых масштабных и хорошо развитых российских компаний, присутствующих на этом рынке, — Торговый дом «РИФ». Ей фактически запретили вывозить из портов зерно в дружественные страны, в особенности в Египет. Предлогом для такого запрета выступили фитосанитарные претензии от ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ), который выявил в подготовленной на экспорт продукции «карантинную сорную растительность».
Примечательно, что на данный момент из тех же самых хранилищ и с причалов другими компаниями без каких-либо препятствий за границу вывозится такое же зерно. На фоне таких проблем торгового дома все чаще начали возникать предположения, что «РИФ» стал жертвой обычного «коммерческого заказа».
Стоит отметить, что попытки ограничить работу столь крупного экспортера зерна не только идут вразрез с усилиями России по обеспечению общемировой продовольственной безопасности, но и напрямую противоречат поставленной президентом РФ цели добиться роста отечественной экономики, невзирая на условиях внешнего давления
«Буквально на прошлой неделе Владимир Путин на коллегии ФСБ дал понять, что российские компании сейчас, даже несмотря на гнет санкций и нечестную конкуренцию, продолжают развиваться и им в этом необходимо оказывать поддержку», — цитирует главу государства известный российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Подобная стратегия госконтролера, согласно предположению эксперта, может быть вызвана погоней за формальной отчетностью или… Доводом в пользу последнего выступает тот факт, что буквально днем ранее владельцам компании-экспортера было сделано предложение продать бизнес за 11 миллиардов рублей, при том что его рыночная стоимость достигает 85 миллиардов.
К каким последствиям может привести такая ситуация? «Из-за недостатка предложения цены взлетят. И не только на рынке Африки, но и на мировом. Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — дает прогноз Никита Кричевский, отмечая, что подобная картина уже начала складываться.
Политолог Марат Баширов не исключает возможность срыва и недостижения результатов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Однако еще сильнее страшит эксперта риск испортить репутацию России как надежного импортера продовольствия на мировые рынки.
Стоит помнить, что время находится не на стороне нашего государства — пока ситуация страдает от препирательств и бюрократического крючкотворства, долгожданное зерно застряло в портах.