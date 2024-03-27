«Мешают комфортному отдыху». С улиц Перми должны исчезнуть мерцающие вывески

Депутаты Пермской Гордумы внесли изменения в правила благоустройства, которые касаются внешнего вида вывесок на фасадах зданий и других строений. С 1 апреля в краевой столице будет ограничена яркость вывесок, также вводится запрет на использование мерцающих вывесок, использование проектора для создания вывески.