«Мешают комфортному отдыху». С улиц Перми должны исчезнуть мерцающие вывески

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Депутаты Пермской Гордумы внесли изменения в правила благоустройства, которые касаются внешнего вида вывесок на фасадах зданий и других строений. С 1 апреля в краевой столице будет ограничена яркость вывесок, также вводится запрет на использование мерцающих вывесок, использование проектора для создания вывески.
Глава Перми Эдуард Соснин отметил, что изменения нужны для улучшения архитектурного облика города. Кроме того, мерцающие вывески отвлекают водителей. «При подготовке новых норм также были учтены жалобы пермяков на то, что вывески в темное время суток мешают комфортному отдыху», — пояснил Соснин.
Вдобавок, запрещается размещать вывески на водосточных трубах, колонных, декоративных элементах зданий. Остекленные части фасадов не должны быть заменены телевизорами.
Новые правила благоустройства вступят в силу с 1 апреля. Бизнесу дали переходный период для актуализации вывесок под новые нормы — 3 месяца.